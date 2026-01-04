Flavio Montrucchio torna cupido di Primo appuntamento | il ristorante dell' amore riapre dalla Befana
Flavio Montrucchio è pronto per diventare ancora una volta il "cupido della televisione". Da martedì 6 gennaio "Primo appuntamento" tornerà in onda ogni martedì alle 21:30 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre e sarà ancora una volta il torinese ad accogliere i single prima che si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
