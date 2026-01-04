Firenze concerto di canto gregoriano nella basilica di San Miniato
Il 5 gennaio 2026 alle 19:15, nella Basilica di San Miniato al Monte a Firenze, il Coro Viri Galilaei, diretto da Enzo Ventroni, terrà un concerto di canto gregoriano. Con oltre trent’anni di esperienza, il coro propone un’esecuzione fedele di questa antica forma musicale, contribuendo alla conservazione e alla valorizzazione della tradizione liturgica. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare un patrimonio musicale di grande valore storico e spirituale.
Firenze, 4 gennaio 2026 - Il Coro Viri Galilaei, diretto da Enzo Ventroni, che studia ed esegue il canto Gregoriano da più di trenta anni, cercando di tenere viva questa tradizione, si esibirà all'interno della Basilica di San Miniato al Monte prossimo 5 gennaio 2026 alle 19:15. Nel programma del concerto 'Christus natus est nobis', il coro prevede l’esecuzione di alcuni brani dell’Avvento, l’Invitatorio del Mattutino della notte di Natale e altri brani del tempo liturgico di Natale. La stessa sera, alle ore 17,30, nella stessa Basilica, il Coro canterà il Proprio della messa della vigilia della Solennità dell’Epifania. 🔗 Leggi su Lanazione.it
