Fiorentina Vanoli | Solomon deve ritrovare la forma ma può darci tanto Anche come esperienza

Fiorentina e Vanoli commentano l'importanza di Solomon, sottolineando come possa contribuire sia con la sua esperienza che con il suo potenziale, nonostante il momento di forma non ottimale. Vanoli ha evidenziato che la vittoria di oggi premia il lavoro dei giovani, evidenziando come il team si stia adattando alle sfide e cercando continuità dopo alcune recente sconfitte.

"La vittoria - ha detto commentando Vanoli la partita - è per questi ragazzi. Dopo il successo contro l'Udinese abbiamo preso una bastonata con la sconfitta di Parma dove non meritavamo di perdere. Da quando sono arrivato io abbiamo più possesso, dobbiamo attaccare meglio e possiamo crescere tanto"

