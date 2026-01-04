Fiorentina Kean | Sono entrato con la testa libera e la voglia di far gol L’abbraccio con Vanoli? Tanto fuoco!

Kean ha spiegato l’ingresso in campo, sottolineando di aver affrontato la partita con la mente libera e la determinazione di segnare. Ricorda l’abbraccio con Vanoli come un momento di grande intensità. Con un occhio rivolto al futuro, il giocatore evidenzia l'importanza di mantenere il focus sulla prossima sfida contro la Lazio, continuando il percorso della Fiorentina con attenzione e serenità.

"Un gol può arrivare all'ultimo ed era importante entrare con la testa giusta. Ora continuiamo ad andare avanti e pensiamo alla prossima sfida contro la Lazio. A nessuno piace stare in questa situazione, cercheremo di lavorare di più per essere nelle giuste condizioni"

