Fiorentina Cremonese Vanoli a Dazn | Le vittorie aiutano ma la strada è ancora molto lunga Su Solomon dico che…

Dopo la vittoria della Fiorentina sulla Cremonese, Vanoli analizza l’incontro e il percorso della squadra, sottolineando come i successi siano importanti, ma non ancora definitivi. Parla anche dell’ingaggio di Solomon, evidenziando l’importanza di lavorare con continuità per migliorare. Le sue parole riflettono un approccio equilibrato, focalizzato sulla crescita e sull’obiettivo di consolidare i risultati nel lungo termine.

Fiorentina Cremonese, Vanoli nel post partita commenta la vittoria contro i grigiorossi e anche l’arrivo dal mercato di Solomon. Le sue parole Nel post partita ai microfoni di Dazn Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha analizzato la vittoria contro la Cremonese. PAROLE KEAN – «Sono contento che ha detto che io trasmetto fuoco. Stiamo lavorando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina Cremonese, Vanoli a Dazn: «Le vittorie aiutano, ma la strada è ancora molto lunga. Su Solomon dico che…» Leggi anche: Fiorentina: mistero Kean. Non si è mai allenato in settimana. Ma Vanoli potrà farne a meno contro la Cremonese? Dodò: post con Solomon Leggi anche: Fiorentina, Vanoli: “Non mi ero illuso a Genova, non mi abbatto ora. Ma la strada è lunga” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Diretta Fiorentina-Cremonese su : formazioni, dove vederla in tv e live streaming; Telecronisti Serie A Enilive: il palinsesto di con il commento dei nostri tecnici; Predators vs. Blues in Diretta Streaming | IT; Kean rientrato a Firenze, è a disposizione di Vanoli: subito titolare in Fiorentina-Cremonese?. Pagina 2 | Dove vedere Fiorentina-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario - Tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida del Franchi, valida per la diciottesima giornata di Serie A: le formazioni ufficiali di Vanoli e Nicola ... corrieredellosport.it

Fiorentina, Vanoli: “Dobbiamo essere bravi a parlare poco e rimanere con i piedi per terra” - Vanoli ha poi parlato del nuovo acquisto Solomon: “Ci può dare tanto, mi serviva un giocatore così, anche per spostare Gudmundsson più dentro al campo. gianlucadimarzio.com

Fiorentina, Vanoli dopo il successo sulla Cremonese: “Servono continuità e umiltà” - Dopo il ko rimediato contro il Parma, la Fiorentina di Paolo Vanoli ritrova il successo battendo la Cremonese per 1- ilnapolionline.com

"Perdere così fa male, reagiamo subito" Le parole di Jari Vandeputte al termine di Fiorentina-Cremonese uscremonese.it/vandeputte-per… #SerieAEnilive #FiorentinaCremonese #FioCre x.com

0-0 al Franchi al termine del primo tempo tra Fiorentina e Cremonese: tante polemiche dei viola sul rigore tolto a Piccoli. Giusta la decisione del Var - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.