Fiorentina Cremonese Nicola nel post partita | Abbiamo sbagliato molto Sul cambio di Bondo…

Dopo la partita tra Fiorentina e Cremonese, Davide Nicola ha commentato la sconfitta e le decisioni prese durante il match. Nel suo intervento a Dazn, l’allenatore ha sottolineato gli errori commessi dalla squadra e ha analizzato in particolare il cambio di Bondo. Un’analisi che offre uno sguardo approfondito sulla prestazione della Cremonese e sulle aree di miglioramento.

Cremonese, Nicola amaro dopo il ko con la Fiorentina: “Oggi poco brillanti e aggressivi” - Davide Nicola ha commentato con rammarico la sconfitta maturata nei minuti finali nello scontro diretto sul campo dei toscani ... derbyderbyderby.it

Nicola: "Gara non buona. Sapevamo che la vittoria per i viola significava molto" - Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro la Fiorentina: "Sicuramente la partita deve far capire che ... firenzeviola.it

"Perdere così fa male, reagiamo subito" Le parole di Jari Vandeputte al termine di Fiorentina-Cremonese uscremonese.it/vandeputte-per… #SerieAEnilive #FiorentinaCremonese #FioCre x.com

0-0 al Franchi al termine del primo tempo tra Fiorentina e Cremonese: tante polemiche dei viola sul rigore tolto a Piccoli. Giusta la decisione del Var - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.