Fiorentina Cremonese Nicola nel post partita | Abbiamo sbagliato molto Sul cambio di Bondo…

Da calcionews24.com 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Fiorentina e Cremonese, Davide Nicola ha commentato la sconfitta e le decisioni prese durante il match. Nel suo intervento a Dazn, l’allenatore ha sottolineato gli errori commessi dalla squadra e ha analizzato in particolare il cambio di Bondo. Un’analisi che offre uno sguardo approfondito sulla prestazione della Cremonese e sulle aree di miglioramento.

Fiorentina Cremonese, Nicola nel post partita commenta la sconfitta in casa della Viola e anche il cambio di Bondo durante il match Nel post partita ai microfoni di Dazn Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha analizzato la sconfitta contro la Fiorentina. PRESTAZIONE – «Purtroppo dobbiamo essere sempre al 100% per vincere alcune partite. Oggi abbiamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

fiorentina cremonese nicola nel post partita abbiamo sbagliato molto sul cambio di bondo8230

© Calcionews24.com - Fiorentina Cremonese, Nicola nel post partita: «Abbiamo sbagliato molto. Sul cambio di Bondo…»

Leggi anche: Cremonese Napoli, parla Nicola nel post gara: «Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, la Cremonese mi è piaciuta. Da adesso in poi…»

Leggi anche: Udinese Atalanta, Juric nel post partita: «Per la prima volta è mancato tutto. Abbiamo sbagliato la prestazione. Cosa abbiamo sbagliato»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Nicola e la gara con la Fiorentina: Nostro focus è al 100% su di noi; Fiorentina - Cremonese in Diretta Streaming | IT; Nicola: «Focus su noi stessi, è il momento di spingere»; Probabili Formazioni Fiorentina vs Cremonese: Analisi Match, Formazioni, Assenze, Dove Vederla, Quote Scommesse e Pronostico.

fiorentina cremonese nicola postPagina 2 | Nicola: "Prendere gol così fa rosicare, ma la Fiorentina non c'entra niente con la lotta salvezza" - "La prestazione non mi è piaciuto, giusto riconoscerlo", le parole dell'allenatore della Cremonese dopo la sconfitta ... tuttosport.com

fiorentina cremonese nicola postCremonese, Nicola amaro dopo il ko con la Fiorentina: “Oggi poco brillanti e aggressivi” - Davide Nicola ha commentato con rammarico la sconfitta maturata nei minuti finali nello scontro diretto sul campo dei toscani ... derbyderbyderby.it

fiorentina cremonese nicola postNicola: "Gara non buona. Sapevamo che la vittoria per i viola significava molto" - Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro la Fiorentina: "Sicuramente la partita deve far capire che ... firenzeviola.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.