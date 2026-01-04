Alle ore 15 di oggi, la Fiorentina affronta la Cremonese in una partita decisiva per la corsa alla salvezza. La squadra toscana punta a ottenere i tre punti, con Kean in vantaggio su Piccoli e Solomon pronto a debuttare. La sfida, trasmessa in diretta su Dazn, rappresenta un momento chiave per il tecnico Vanoli, che cerca di risollevarsi dopo le recenti difficoltà.

Sa di giocarsi di nuovo la panchina, Paolo Vanoli, oggi 4 gennaio 2026, nella partita (ore 15, diretta su Dazn) che la Fiorentina cercherà di vincere in ogni modo contro la Cremonese. Per questo difficilmente rinuncerà a Kean dal primo minuto. Si sussurra che sarebbe in vantaggio Piccoli per il ruolo di prima punta e che lo spogliatoio avrebbe qualche "mal di pancia" nei confronti di Moise, rientrato solo ieri, sabato, dal "permesso speciale" ottenuto per motivi familiari L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Cremonese: i viola si giocano la serie A. Kean in vantaggio su Piccoli. Solomon pronto a debuttare. Formazioni

Leggi anche: Fiorentina-Dinamo Kiev: Vanoli cerca la scossa per vincere in serie A. Kean fuori, giocano Dzeko e Piccoli. Formazioni

Leggi anche: Fiorentina, Kean è tornato. Solomon può già giocare contro la Cremonese

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fiorentina-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina-Cremonese, Kean gioca? Assente da giorni, non per infortunio; Fiorentina-Cremonese: i viola si giocano la serie A. Kean in vantaggio su Piccoli. Solomon pronto a debuttare. Formazioni; Prima gara dei viola al Franchi nel 2026. La Fiorentina affronta la Cremonese.

Pronostico Fiorentina-Cremonese: la Viola è di nuovo spalle al muro - Cremonese è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it