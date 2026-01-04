Fiorentina-Cremonese | i viola si giocano la serie A Kean in vantaggio su Piccoli Solomon pronto a debuttare Formazioni
Alle ore 15 di oggi, la Fiorentina affronta la Cremonese in una partita decisiva per la corsa alla salvezza. La squadra toscana punta a ottenere i tre punti, con Kean in vantaggio su Piccoli e Solomon pronto a debuttare. La sfida, trasmessa in diretta su Dazn, rappresenta un momento chiave per il tecnico Vanoli, che cerca di risollevarsi dopo le recenti difficoltà.
Sa di giocarsi di nuovo la panchina, Paolo Vanoli, oggi 4 gennaio 2026, nella partita (ore 15, diretta su Dazn) che la Fiorentina cercherà di vincere in ogni modo contro la Cremonese. Per questo difficilmente rinuncerà a Kean dal primo minuto. Si sussurra che sarebbe in vantaggio Piccoli per il ruolo di prima punta e che lo spogliatoio avrebbe qualche "mal di pancia" nei confronti di Moise, rientrato solo ieri, sabato, dal "permesso speciale" ottenuto per motivi familiari L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
