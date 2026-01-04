La partita tra Fiorentina e Cremonese si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie a un gol di Kean al 92°. La vittoria rappresenta un'importante occasione di salvezza per la Fiorentina, offrendo tre punti fondamentali nel percorso di mantenimento della categoria. Ecco come è andata al Franchi in una gara decisa negli ultimi minuti.

Fiorentina Cremonese 1-0: Kean al 92? regala una vittoria fondamentale, boccata d’ossigeno in chiave salvezza per la Viola. Come è andata. La Fiorentina batte la Cremonese per 1-0 grazie a un gol in pieno recupero, conquistando una vittoria vitale che riaccende le speranze in chiave salvezza. La squadra guidata da Paolo Vanoli soffre, spreca, rischia, ma alla fine esulta, agganciando l’ultimo treno per la permanenza in Serie A e portandosi a 12 punti, a pari merito con Pisa e Verona. Primo tempo: VAR protagonista e legno di Parisi. L’avvio è tutto di marca viola. I padroni di casa spingono sulle fasce e al 12? sfiorano il vantaggio con Fabiano Parisi: il terzino sinistro colpisce una clamorosa traversa di testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fiorentina Cremonese 1-0: Kean al 92? regala tre punti d’oro, boccata d’ossigeno salvezza per la Viola. Come è andata al Franchi

Leggi anche: Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, boccata d’ossigeno in Conference League per i viola

Leggi anche: Fiorentina: Kean arrivato al Viola Park. Oggi allenamento con Vanoli. In dubbio per la Cremonese

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

quote Fiorentina Cremonese: il pronostico sulla Viola; Probabili Formazioni Fiorentina vs Cremonese: Analisi Match, Formazioni, Assenze, Dove Vederla, Quote Scommesse e Pronostico; Fiorentina-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Fiorentina, Kean salta gli allenamenti per motivi familiari.

Fiorentina-Cremonese 1-0: Kean all’ultimo tuffo firma la seconda vittoria viola - L'arbitro perde la gara di mano, si accende una mischia, espulsi due componenti delle rispettive panchine L'arbitro assegna un rigore ai viola per fallo di Baschirotto su Piccoli, poi al Var lo revoca ... lanazione.it