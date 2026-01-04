Fiorentina Cremonese 1-0 | Kean al 92? regala tre punti d’oro boccata d’ossigeno salvezza per la Viola Come è andata al Franchi
La partita tra Fiorentina e Cremonese si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie a un gol di Kean al 92°. La vittoria rappresenta un'importante occasione di salvezza per la Fiorentina, offrendo tre punti fondamentali nel percorso di mantenimento della categoria. Ecco come è andata al Franchi in una gara decisa negli ultimi minuti.
Fiorentina Cremonese 1-0: Kean al 92? regala una vittoria fondamentale, boccata d’ossigeno in chiave salvezza per la Viola. Come è andata. La Fiorentina batte la Cremonese per 1-0 grazie a un gol in pieno recupero, conquistando una vittoria vitale che riaccende le speranze in chiave salvezza. La squadra guidata da Paolo Vanoli soffre, spreca, rischia, ma alla fine esulta, agganciando l’ultimo treno per la permanenza in Serie A e portandosi a 12 punti, a pari merito con Pisa e Verona. Primo tempo: VAR protagonista e legno di Parisi. L’avvio è tutto di marca viola. I padroni di casa spingono sulle fasce e al 12? sfiorano il vantaggio con Fabiano Parisi: il terzino sinistro colpisce una clamorosa traversa di testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
