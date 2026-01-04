Fiorentina-Cremonese 1-0 decide Kean nel recupero

La Fiorentina ha iniziato positivamente il 2026 vincendo 1-0 contro la Cremonese nella diciottesima giornata di Serie A. La rete decisiva di Kean, entrato nel recupero, è arrivata al 92’ grazie a un’azione di Solomon e Fortini. La partita si è conclusa con un successo importante per la squadra viola, che ha conquistato i tre punti in un finale emozionante.

Inizia nel migliore dei modi il 2026 per la Fiorentina. Nella gara valida per la diciottesima giornata di serie A la Viola supera la Cremonese nei minuti di recupero grazie ad una rete di Kean, appena entrato, al 92?: Solomon mette il pallone sul secondo palo per Fortini che colpisce di testa, Audero respinge e Kean da pochi passi fa centro. Si tratta del secondo successo in campionato dopo quello per 5-1 sull'Udinese il 21 dicembre scorso (è la seconda consecutiva in casa). Decisivo De Gea all'84' su una conclusione di Sanabria. Con questo successo la squadra di Vanoli, in ritiro da diversi giorni, raggiunge il Pisa e il Verona (impegnato stasera alle 18 contro il Torino) all'ultimo posto della classifica.

