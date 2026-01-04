Fiocco rosa in casa De Iasi-Esposito | benvenuta Diana
È arrivata una nuova componente nella famiglia De Iasi-Esposito. Questa giornata segna l’arrivo di Diana, nata nel pomeriggio presso l’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Un momento di gioia e felicità che si aggiunge alle tappe di vita di questa famiglia.
Fiocco rosa in casa De Iasi-Esposito. Questo pomeriggio, presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, è venuta al mondo la piccola Diana. Ai neo genitori Davide e Roberta gli auguri affettuosi dei parenti. “Benvenuta al mondo, piccola Diana. Sei arrivata per rendere tutto più luminoso. Che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
