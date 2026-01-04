Finale di Coppa Italia di Eccellenza a Gemona sport e memoria nel 50esimo del terremoto

Il 50° anniversario del terremoto di Gemona si accompagnerà a un evento sportivo di significato speciale. La finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Sanvitese e Juventina Sant’Andrea, in programma domenica 4 gennaio alle 15 al campo Simonetti, rappresenta più di una partita: è un momento di memoria e di unione per la comunità locale. Un’occasione per coniugare sport e storia, celebrando valori di solidarietà e rinascita.

Non sarà una semplice partita di calcio, ma una sfida dal forte valore simbolico quella tra Sanvitese e Juventina Sant'Andrea, in programma domenica 4 gennaio alle 15 al campo sportivo Simonetti di Gemona del Friuli. In palio la finale regionale di Coppa Italia di Eccellenza, ma sul campo.

