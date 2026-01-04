Filippo Grigolini e Giorgia Pellizotti fanno sognare l’Italia nel ciclocross | grandi vittorie a Zonhoven

Filippo Grigolini e Giorgia Pellizotti si sono distinti nel ciclocross a Zonhoven, in Belgio, ottenendo importanti vittorie nelle categorie juniores. Questi risultati contribuiscono a consolidare la presenza italiana in un settore in crescita, in un contesto internazionale che vede la partecipazione di atleti di rilievo come Mathieu van der Poel nella prova maschile di Coppa del Mondo.

Grande Italia nelle prove juniores di ciclocross a Zonhoven (Belgio), eventi internazionali di contorno alla tappa di Coppa del Mondo che ha visto il successo dell’olandese Mathieu van der Poel sul fronte maschile. Nelle categorie giovanili è stato il Bel Paese a dettare legge con le brillantissime affermazioni di Filippo Grigolini e Giorgia Pellizotti, che proseguono il loro eccellente di forma e continuano a togliersi soddisfazioni in questo intenso inverno agonistico. Il Campione d’Europa, tesserato per il Team Cingolani Specialized, ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime pedalate e si è involato in solitaria verso il quinto sigillo stagionale: dopo il trionfo nella rassegna continentale, infatti, aveva alzato le braccia al cielo in Coppa del Mondo a Flamanville, al Superprestige di Heusden-Zolder e all’X20 Trofee di Baal tre giorni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

