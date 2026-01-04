Fiamma olimpica ad Ancona festa sulle strade E il tedoforo spiazza tutti | Yassmine mi sposi?

Ad Ancona, il passaggio della fiaccola olimpica ha trasformato le strade in un momento di festa. Il tedoforo, sorprendendo tutti, ha rivolto una domanda inaspettata a Yassmine: “Mi sposi?”. L’evento, avvenuto il 4 gennaio 2026, rappresenta un’occasione unica, celebrata con entusiasmo e spontaneità, sottolineando l’importanza di vivere momenti memorabili che restano impressi nella memoria.

Ancona, 4 gennaio 2026 - “Questa è una di quelle cose che avvengono una volta nella vita. Per questo ho pensato di fare qualcosa che mi capiterà una sola volta nella vita”. Dalle retrovie sbuca un mazzo di rose. Rosse. Lui, Mattia Occhinero – pugile dorico doc, una sfilza di successi già in bacheca e tesserato per l’Upa –, ultimo tedoforo della cerimonia di Ancona nel viaggio italiano della Fiamma olimpica, estrae dalla tasca una fede nuziale. Guarda la sua amata, negli occhi: Yassmine. Che intanto lo raggiunge sul palco. Il resto è magia: “Mi vuoi sposare?”. E arriva il “sì”, un meraviglioso sì, a suggellare la prima tappa marchigiana verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In centinaia in piazza ad Ancona per Fiaccola Olimpica nonostante la pioggia - Nonostante la pioggia, diverse centinaia di persone hanno salutato in piazza Cavour ad Ancona l'arrivo del percorso della Fiamma Olimpica in città con l'ultimo tedoforo, il pugile Mattia Occhinero, pe ... ansa.it