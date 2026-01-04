Festeggia il nuovo anno a colpi di pistola | il video choc

Un breve video mostra un giovane che spara alcuni colpi di pistola in via Mazzini per celebrare l’arrivo del nuovo anno. L’episodio, ripreso in modo discreto, evidenzia un gesto che mette in discussione le norme di sicurezza e il rispetto per l’ambiente pubblico. È importante riflettere sulle conseguenze di tali comportamenti e promuovere modalità di festeggiamento più responsabili.

Il video di pochi secondi in cui viene ripreso il ragazzo intento ad esplodere alcuni colpi di pistola in via Mazzini per festeggiare l'inizio del nuovo anno. Il minorenne sarà poi identificato e denunciato dai carabinieri.

Capodanno a Taranto: Spara in aria dal balcone, identificato 14enne - È stato identificato dalla Polizia il presunto protagonista del video diventato virale sui social nella notte di Capodanno, in cui si vede un giovane esplodere colpi dal balcone di un’abitazione a Tar ... trmtv.it

A 14 anni spara dal balcone di casa la notte di Capodanno: «Buon anno, tranne agli infami». La raffica di colpi e la denuncia - Una raffica di colpi, esplosi dal balcone di casa per "festeggiare" Capodanno e il video diffuso sui social. leggo.it

