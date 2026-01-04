Ferguson niente ritorno al Brighton | Roma avanti

Evan Ferguson continuerà la stagione con la Roma, senza possibili ritorni al Brighton. Secondo fonti inglesi, il trasferimento di Ferguson si protrarrà fino a fine stagione, confermando l’assenza di un ritorno anticipato al club britannico. La decisione sembra definita, garantendo all’attaccante irlandese stabilità e continuità nel campionato italiano.

Il futuro immediato di Evan Ferguson resta legato alla Capitale. Dall’Inghilterra arriva una presa di posizione netta: il ritorno anticipato al Brighton è considerato molto improbabile e l’attaccante irlandese è atteso alla Roma fino a fine stagione. La linea del club inglese è chiara. Il Brighton & Hove Albion non dispone di clausole di richiamo e un rientro potrebbe avvenire solo in caso di richiesta formale della Roma per interrompere l’accordo: ipotesi che, allo stato attuale, non trova riscontri. Anzi, a Trigoria si guarda ai segnali arrivati dal campo, a partire dal primo gol casalingo segnato contro il Genoa, indizio di un inserimento in crescita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

