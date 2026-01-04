Federica Brignone torna in gruppo in Val di Fassa, segnando un passo importante nel suo percorso verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con un messaggio di fiducia, la campionessa italiana si prepara agli impegni futuri, dimostrando determinazione e volontà di recupero. Questo ritorno rappresenta un momento chiave per la sua preparazione in vista delle competizioni olimpiche, confermando il suo ruolo di protagonista nello sci alpino nazionale.

. Federica Brignone torna a far parlare di sé e lo fa con un segnale chiarissimo in vista dell’appuntamento più atteso: le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, al via il 6 febbraio. La campionessa azzurra dello sci alpino sta proseguendo il percorso di recupero dopo il serio infortunio al ginocchio e oggi ha aggiunto un tassello fondamentale verso il rientro completo: per la prima volta è tornata ad allenarsi in gruppo insieme alle compagne di squadra, in Val di Fassa. A rendere pubblico il momento è stato il CONI, che sui propri canali social ha condiviso alcune immagini di una Brignone sorridente, accompagnate da un messaggio che racconta più di qualsiasi bollettino medico: “Abbiate Fede! Nove mesi dopo l’infortunio, Brignone torna ad allenarsi in gruppo in Val di Fassa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Federica Brignone – Il ritorno in gruppo in Val di Fassa: “Abbiate Fede!”

