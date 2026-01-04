FC 26 Resistenza massima | Il ritocco per i tuoi stakanovisti EVO Peak Endurance

FC 26 Resistenza massima (EVO Peak Endurance) è un miglioramento pensato per i giocatori che, pur avendo ottime statistiche, si affaticano facilmente nel secondo tempo. Questa evoluzione aiuta a mantenere alte le prestazioni durante tutta la partita, offrendo una resistenza maggiore e una gestione più efficace delle energie. Ideale per chi desidera prolungare l’efficacia in campo e migliorare la continuità delle proprie performance.

Si tratta di un'Evoluzione "di rifinitura", perfetta per quei giocatori che hanno statistiche eccellenti ma tendono a stancarsi troppo a metà del secondo tempo. Costo: Non indicato, solitamente gratuita per questo tipo di boost.. Ripetibilità: Incredibilmente elevata, puoi completarla per ben 41 volte.. Scadenza: Hai circa 21 giorni per usufruirne.. Requisiti e Miglioramenti. I paletti per l'inserimento sono molto larghi, permettendoti di potenziare quasi chiunque nel tuo club: Valutazione (GEN) max: 85.. Ruoli esclusi: Non è possibile farla sui portieri.. Il Bonus: Ottieni un potenziamento di +3 alla Resistenza fino a un tetto massimo di 90.

