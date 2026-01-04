FC 26 Pick Icona Mix è una sfida di EA Sports che consente di selezionare una tra tre Icone tra diverse versioni disponibili nel gioco. Questa modalità offre l'opportunità di trovare il top player capace di migliorare la tua squadra. Un'ottima occasione per rafforzare il tuo team con scelte strategiche e mirate.

EA Sports ha rilasciato il Pick Icona Mix (1 di 3), una sfida che permette di scegliere una tra tre Icone selezionate da un pool che include diverse versioni rilasciate finora nel gioco. Se Sir Bobby Charlton o Ashley Cole sono certezze, questo pick è il regno del rischio e della grande ricompensa. Dettagli e Ripetibilità. Ripetibilità: Puoi completarla 3 volte.. Reset: La sfida si riattiva ogni 7 giorni.. Scadenza: Hai 11 giorni di tempo per tentare la sorte.. Le 5 sfide da completare. Il costo è elevato e richiede un sacrificio importante di giocatori ad alta valutazione (fodder): Rosa 85: Valutazione 85 + 1 TOTW. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Pick Icona Mix: la sfida definitiva per trovare il top player che cambierà la tua squadra

Leggi anche: FC 26 SBC: 87+ Campaign Mix Upgrade – Caccia al Top Player

Leggi anche: FC 26 SBC: 1 of 3 Base Icon Player Pick – La Scelta della Leggenda!

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

FC 26 Ashley Cole Jolly Invernale: come sbloccare l'Icona totale che domina entrambe le fasce.

FC 26 Roberto Baggio “Viaggio nel tempo”: l’Icona da 92 che trasforma l’attacco con 5 stelle skill - EA Sports ha rilasciato la SBC dedicata a Roberto Baggio, ma con un twist unico: la versione Viaggio nel tempo. imiglioridififa.com