FC 26 Pick Icona Mix | la sfida definitiva per trovare il top player che cambierà la tua squadra
FC 26 Pick Icona Mix è una sfida di EA Sports che consente di selezionare una tra tre Icone tra diverse versioni disponibili nel gioco. Questa modalità offre l'opportunità di trovare il top player capace di migliorare la tua squadra. Un'ottima occasione per rafforzare il tuo team con scelte strategiche e mirate.
EA Sports ha rilasciato il Pick Icona Mix (1 di 3), una sfida che permette di scegliere una tra tre Icone selezionate da un pool che include diverse versioni rilasciate finora nel gioco. Se Sir Bobby Charlton o Ashley Cole sono certezze, questo pick è il regno del rischio e della grande ricompensa. Dettagli e Ripetibilità. Ripetibilità: Puoi completarla 3 volte.. Reset: La sfida si riattiva ogni 7 giorni.. Scadenza: Hai 11 giorni di tempo per tentare la sorte.. Le 5 sfide da completare. Il costo è elevato e richiede un sacrificio importante di giocatori ad alta valutazione (fodder): Rosa 85: Valutazione 85 + 1 TOTW. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche: FC 26 SBC: 87+ Campaign Mix Upgrade – Caccia al Top Player
Leggi anche: FC 26 SBC: 1 of 3 Base Icon Player Pick – La Scelta della Leggenda!
FC 26 Ashley Cole Jolly Invernale: come sbloccare l'Icona totale che domina entrambe le fasce.
FC 26 Roberto Baggio “Viaggio nel tempo”: l’Icona da 92 che trasforma l’attacco con 5 stelle skill - EA Sports ha rilasciato la SBC dedicata a Roberto Baggio, ma con un twist unico: la versione Viaggio nel tempo. imiglioridififa.com
EA FC 26: come sbloccare tutte le 10 Icone Silver della Stagione 4 in un solo giorno - La nuova Stagione di EA FC 26 introduce un Pass Stagionale rinnovato e una selezione speciale di 10 Icone Silver World Tour. stadiosport.it
EA SPORTS FC 26: tutte le ICONE disponibili al lancio - Electronic Arts ha svelato la nuova classe di ICONE di EA SPORTS FC 26, introducendo alcune delle leggende più attese dai fan. vgmag.it
Completa la stagione 3 in FC 26 con questi obiettivi FACILI (oltre 30.000 SP)
Oltre al rinnovo della doppia sfida Icona garantita (pick e base/tuono 87+) sono stati rilasciati i seguenti contenuti: Courtois e Le Normand Jolly Invernali e una nuova evoluzione gratuita che potenzia il tiro principalmente! Cosa completerete #Courtois #LeNo - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.