FC 26 Nella Storia | Evento Rush Flash – Come ottenere pacchetti 86+ e XP velocemente

FC 26 Nella Storia: Evento Rush Flash permette di ottenere pacchetti 86+ e XP in modo rapido. EA Sports ha introdotto un obiettivo a tempo limitato di tre giorni, invitando i giocatori a partecipare alla modalità Rush. Questa iniziativa offre l’opportunità di migliorare rapidamente la propria squadra, sfruttando le ricompense disponibili durante l’evento. È un’opportunità da non perdere per chi desidera avanzare nel gioco in breve tempo.

EA Sports ha lanciato un obiettivo a tempo limitato (dura solo 3 giorni ) per incentivare la partecipazione alla modalità Rush. È l'occasione perfetta per staccare dalla competitività delle Rivals e godersi qualche partita rapida con gli amici o in matchmaking, portando a casa premi di ottimo livello. Analisi dei Premi. Il premio finale per il completamento dell'intero gruppo è un Pacchetto giocatore oro raro 86+, una garanzia di "fodder" d'alto livello da investire nelle pesanti SBC Icona (come Bobby Charlton o il Pick Mix) che abbiamo visto stasera. Ecco il dettaglio delle sfide: Giocane 5: Ricevi 500 XP.

