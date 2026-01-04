Chris Cringle, alias Santa Claus, e sua moglie Ruth lavorano in un una fabbrica di giocattoli che tutti gli anni prepara i regali per milioni di bambini in ogni angolo del mondo. Ma con i piccolo pargoli che diventano sempre più discoli, anche il lavoro per Babbo Natale diminuisce e l’azienda si sta trovando ad affrontare un periodo di crisi, al punto che Cringle si trova costretto ad accettare un’offerta di collaborazione con l’esercito americano, relativa alla realizzazione di attrezzature militari. In Fatman – Caccia mortale a Babbo Natale, il protagonista avrà anche altri grattacapi da risolvere. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Fatman – Caccia mortale a Babbo Natale: Mel Gibson è Santa Claus – Recensione

