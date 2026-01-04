fanzinoteca fumettoteca e fumettodanteca in crescita

Il 2025 si conclude con risultati positivi per la Fanzinoteca d’Italia 0.2, la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ e FumettoDANTEca. Queste realtà continuano a crescere, offrendo spazi di approfondimento e promozione della cultura del fumetto e delle autoproduzioni italiane. Un traguardo importante che testimonia l’interesse e l’impegno nel valorizzare questo settore culturale.

Il 2025 si chiude con un bilancio assai positivo per la Fanzinoteca d’Italia 0.2, la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ e la FumettoDANTEca. Nel corso dell’ultimo anno le tre realtà di via Curiel hanno proseguito il proprio lavoro di raccolta, catalogazione e divulgazione, affiancando all’attività archivistica iniziative ed eventi gratuiti rivolti alla cittadinanza, con un focus sulle nuove generazioni. Un impegno che si inserisce in una più ampia azione di volontariato culturale e sociale, svolta nonostante le difficoltà logistiche e la limitata disponibilità di contributi. A fare il punto sulla situazione è GianLuca Umiliacchi, l’esperto fanzinotecario e fumettotecario: "La nostra volontà e la nostra ambizione corrono veloci, ma il salto di qualità richiede impegno, studio e, soprattutto, un riconoscimento concreto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

