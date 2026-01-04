Fanno esplodere la fontana e si vantano sui social | ragazzi di 15 e 16 anni si costituiscono e le famiglie pagano

Da romatoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di adolescenti di 15 e 16 anni ha fatto esplodere una fontana a Villaggio Breda, nel VI municipio, utilizzando un petardo di grandi dimensioni. L’episodio è stato condiviso sui social, dove i ragazzi si sono vantati dell’azione. Le famiglie coinvolte si sono assunte le responsabilità, e le autorità stanno valutando eventuali interventi per prevenire simili comportamenti in futuro.

Avevano fatto esplodere con un enorme petardo. Un “bombone” piazzato dentro la fontana di Villaggio Breda, in piazza Erasmo Piaggio, nel VI municipio. Non contenti, un gruppo di ragazzi di zona aveva anche pubblicato il tutto sui social. Ora, però, i giovani, tutti di età compresa tra i 15 e i 16. 🔗 Leggi su Romatoday.it

fanno esplodere la fontana e si vantano sui social ragazzi di 15 e 16 anni si costituiscono e le famiglie pagano

© Romatoday.it - Fanno esplodere la fontana e si vantano sui social: ragazzi di 15 e 16 anni si costituiscono (e le famiglie pagano)

Leggi anche: Vandalizzano il presepe e si vantano sui social, l’appello della sindaca: «Aiutateci a individuare i responsabili»

Leggi anche: Bottiglia di gin nella mangiatoia e danni al presepe del paese, poi i vandali si vantano sui social

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.