Fanno esplodere la fontana e si vantano sui social | ragazzi di 15 e 16 anni si costituiscono e le famiglie pagano

Un gruppo di adolescenti di 15 e 16 anni ha fatto esplodere una fontana a Villaggio Breda, nel VI municipio, utilizzando un petardo di grandi dimensioni. L’episodio è stato condiviso sui social, dove i ragazzi si sono vantati dell’azione. Le famiglie coinvolte si sono assunte le responsabilità, e le autorità stanno valutando eventuali interventi per prevenire simili comportamenti in futuro.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.