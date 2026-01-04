Fanno esplodere la fontana e si vantano sui social | ragazzi di 15 e 16 anni si costituiscono e le famiglie pagano
Un gruppo di adolescenti di 15 e 16 anni ha fatto esplodere una fontana a Villaggio Breda, nel VI municipio, utilizzando un petardo di grandi dimensioni. L’episodio è stato condiviso sui social, dove i ragazzi si sono vantati dell’azione. Le famiglie coinvolte si sono assunte le responsabilità, e le autorità stanno valutando eventuali interventi per prevenire simili comportamenti in futuro.
Avevano fatto esplodere con un enorme petardo. Un “bombone” piazzato dentro la fontana di Villaggio Breda, in piazza Erasmo Piaggio, nel VI municipio. Non contenti, un gruppo di ragazzi di zona aveva anche pubblicato il tutto sui social. Ora, però, i giovani, tutti di età compresa tra i 15 e i 16. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Vandalizzano il presepe e si vantano sui social, l’appello della sindaca: «Aiutateci a individuare i responsabili»
Leggi anche: Bottiglia di gin nella mangiatoia e danni al presepe del paese, poi i vandali si vantano sui social
Colpo grosso nel Golfo di Policastro: ladri fanno esplodere il bancomat #SantaMarina - facebook.com facebook
Napoli, fanno esplodere sportello bancomat e fuggono con la refurtiva x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.