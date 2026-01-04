Famiglia intossicata dal monossido di carbonio bimbi in camera iperbarica a Firenze

Una famiglia di origine pakistana di Carmignano è stata ricoverata all’ospedale Santo Stefano di Firenze dopo aver subito un’intossicazione da monossido di carbonio. Mamma, papà e due bambini sono arrivati questa mattina con sintomi riconducibili a questa emergenza. I bambini sono stati trasferiti in camera iperbarica per le cure necessarie. La vicenda evidenzia l’importanza di verificare le fonti di emissione di questo gas tossico.

Tragedia sfiorata a Carmignano per una famiglia di pakistani. Mamma, babbo e due bambini sono arrivati intorno alle 9 di stamani, 4 gennaio, al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano con i classici sintomi di intossicazione da monossido di carbonio. Sintomi che la famiglia ha iniziato ad avvertire a metà della nottata. I genitori, tra i 35 e i 40 anni, sono fuori pericolo ma sotto osservazione da parte dei medici del dipartimento di emergenza urgenza parte, mentre i figli di una decina di anni, saranno trasferiti all'ospedale Meyer di Firenze per un trattamento in camera iperbarica, come prevedono i protocolli del caso.

