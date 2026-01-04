Falcone | Cosa significa Lecce-Roma? Partita speciale
La partita tra Lecce e Roma rappresenta un appuntamento importante nel calendario di Serie A. Dopo la recente sconfitta contro l’Atalanta, la squadra di Gasperini si prepara a una trasferta in Puglia, cercando di migliorare il proprio rendimento e ottenere punti fondamentali. La sfida, valida per la diciannovesima giornata, sarà un’occasione per valutare le ambizioni di entrambe le formazioni nel prosieguo del campionato.
Accantonata la sconfitta contro l’Atalanta, la Roma di Gasperini si prepara a volare a Lecce per la diciannovesima giornata di campionato. Parlando della partita contro la Roma, l’estremo difensore del Lecce Wladimiro Falcone, intervistato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Juventus all’Allianz Stadium, non ha nascosto una certa emozione nel parlare della sua squadra del cuore. Le parole di Falcone. Il portiere, cresciuto a Roma nella Lodigiani e nella Vigor Perconti, ha dichiarato: “Sono romano e nasco romanista, non l’ho mai nascosto. Questa è una partita speciale. Verrà la mia famiglia a vedermi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Lecce, Falcone: "Siamo stati bravi e fortunati. Bello parare un rigore qui" - Wladimiro Falcone, giocatore del Lecce, ha parlato al termine della sfida contro il Juventus. tuttomercatoweb.com
La Juventus sbatte contro il muro Wladimiro Falcone: 1-1 contro il Lecce con tanti rimpianti. Segnano Banda e McKennie, David sbaglia un rigore - Passo falso dei bianconeri di Luciano Spalletti, che di fronte al pubblico di casa perdono una grande occasione per avvicinarsi alla vetta. eurosport.it
Lecce, parla Saverio Sticchi Damiani: «Falcone, un simbolo quel rigore parato una vera liberazione» - Dopo 186 giorni di attesa, il Lecce si è regalato il secondo successo casalingo dell’anno solare in gare di campionato. lagazzettadelmezzogiorno.it
