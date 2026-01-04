Fabrizio Mele morto in un incidente a Milano | aveva appena rilevato il locale di Davide Lacerenza

Fabrizio Mele, 37 anni di Napoli, è morto in un incidente a Milano. Aveva recentemente preso in affitto i locali precedentemente occupati da La Malmaison, vicino alla Gintoneria di Davide Lacerenza, con l'intenzione di aprire un nuovo locale. La notizia ha suscitato dolore tra coloro che conoscevano il suo progetto e la realtà del quartiere milanese.

Avrebbe aperto a breve un nuovo locale a Milano, e non in un posto qualunque. Fabrizio Mele, 37 anni originario di Napoli, aveva preso in affitto gli spazi una volta occupati da La Malmaison, il privè connesso alla Gintoneria di Davide Lacerenza chiuso mesi fa. Il progetto prevedeva l'apertura di. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

