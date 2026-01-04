Fabrizio Corona, noto per il suo ruolo di re dei paparazzi, ha saputo reinventarsi nel tempo. Dopo aver attraversato momenti difficili e controversie giudiziarie, ha trasformato la sua esperienza in un fenomeno mediatico, dando vita a contenuti su YouTube e Netflix. La sua storia rappresenta un esempio di come il gossip possa evolversi in una piattaforma di intrattenimento e comunicazione, mantenendo una presenza costante nel panorama dei media italiani.

Fabrizio Corona non solo è sopravvissuto alla sua turbolenta carriera di re dei paparazzi (che per anni ha assoldato) e alle relative conseguenze giudiziarie, ma sta trasformando tutta quella saga in un prodotto di consumo: con Falsissimo sul suo canale YouTube e su Netflix (che ha prodotto una serie su di lui) con Io sono notizia. È stato tra i pochi «giornalisti» (anche se non è iscritto all’albo) a trasformare se stesso in un brand. Prima con le mutande e i profumi, adesso con le notizie più o meno verificate. Un marchio che ora passa per le più moderne piattaforme online. Il suo quartier generale è in zona stazione Centrale a Milano. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Fabrizio Corona: da re dei paparazzi all’uomo che ha trasformato il gossip online in una potenza mediatica

