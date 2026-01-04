Fabrizio Corona | da re dei paparazzi all’uomo che ha trasformato il gossip online in una potenza mediatica
Fabrizio Corona, noto per il suo ruolo di re dei paparazzi, ha saputo reinventarsi nel tempo. Dopo aver attraversato momenti difficili e controversie giudiziarie, ha trasformato la sua esperienza in un fenomeno mediatico, dando vita a contenuti su YouTube e Netflix. La sua storia rappresenta un esempio di come il gossip possa evolversi in una piattaforma di intrattenimento e comunicazione, mantenendo una presenza costante nel panorama dei media italiani.
Fabrizio Corona non solo è sopravvissuto alla sua turbolenta carriera di re dei paparazzi (che per anni ha assoldato) e alle relative conseguenze giudiziarie, ma sta trasformando tutta quella saga in un prodotto di consumo: con Falsissimo sul suo canale YouTube e su Netflix (che ha prodotto una serie su di lui) con Io sono notizia. È stato tra i pochi «giornalisti» (anche se non è iscritto all’albo) a trasformare se stesso in un brand. Prima con le mutande e i profumi, adesso con le notizie più o meno verificate. Un marchio che ora passa per le più moderne piattaforme online. Il suo quartier generale è in zona stazione Centrale a Milano. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Fabrizio Corona su Netflix: quando esce la nuova serie tv sul re dei paparazzi e di cosa parla
Leggi anche: "Fabrizio Corona sta facendo gossip da ieri sera. Siamo sconvolti": parla Fiorello
Fabrizio Corona sbarca su Netflix: ecco cosa aspettarsi dalla serie tv sul Re dei paparazzi; Fabrizio Corona non si ferma: nuove rivelazioni in arrivo?; Perché Fabrizio Corona ha vinto comunque vada a finire il caso Signorini; Fabrizio Corona: da re dei paparazzi all’uomo che ha trasformato il gossip online in una potenza mediatica.
Fabrizio Corona “Io sono notizia” su Netflix: a gennaio la docuserie che farà senz’altro discutere - Nato a Catania nel 1974, Fabrizio Corona è figlio di Vittorio Corona, giornalista che ha plasmato l’editoria degli anni 80 con mensili importanti come Moda e King. iodonna.it
Fabrizio Corona chiamato dalla Casa Bianca: “Contattato mentre ero in Procura”/ “Volevano parlarmi” - Il re dei paparazzi, mentre era sotto interrogatorio a Milano, sarebbe stato chiamato ... ilsussidiario.net
Caso Signorini, Fabrizio Corona ora promette rivelazioni su Maria De Filippi - Fabrizio Corona si spinge oltre il caso di Alfonso Signorini e ora fa il nome di Maria De Filippi: cosa dovrà rivelare? dilei.it
Gli avvocati di Alfonso #Signorini hanno intimato a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google di rimuovere le ricostruzioni e i video diffusi da Fabrizio Corona perché «consentendo la diffusione delle chat private e delle immagini personali di Alfonso S x.com
Gli avvocati di Medugno, la "vittima" secondo il racconto di Fabrizio Corona, parlano dopo le parole del team difensivo di Alfonso Signorini - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.