Fabio Testi, 84 anni, è uno dei volti più noti del cinema italiano, con una carriera che spazia da film come

Fabio Testi ha 84 anni e un curriculum da sballo. Per quanto riguarda il cinema, certo - “Il giardino dei Finzi Contini”, “Addio fratello crudele”, “I guappi”, “L’importante è amare” e altri 100 strepitosi film -, ma anche per la vita sentimentale: alto, fisicato, brillante e da sempre considerato il sex symbol maschile del cinema italiano, ha conquistato le donne più belle del mondo, da Jean Seberg a Ursula Andress, da Laura Antonelli ad Anita Ekberg, da Charlotte Rampling a Brooke Shields ed Edwige Fenech. Film, amori e grandi personaggi: Fabio si racconta dal Brasile – dove è in vacanza al caldo per due mesi – regalando ricordi unici e aneddoti gustosissimi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fabio Testi: "Ursula Andress era gelosissima, la Fenech non prendeva il sole e Anita Ekberg mi baciò subito"

Sì, Brigitte Bardot l'ho conosciuta», dice Fabio Testi, raggiunto telefonicamente a Rio per le feste di Natale. Conosciuta dove A Parigi, da Chez Régine che era una discoteca molto rinomata, fondata dalla cantante Régine Zylberberg negli Anni 70