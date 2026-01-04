Ex Milan Joao Felix perde la calma dopo la sconfitta dall’Al Nassr
Dopo la sconfitta dell’Al Nassr contro l’Al Ahli, l’ex attaccante del Milan, Joao Felix, ha mostrato segni di nervosismo. La partita, conclusasi con la vittoria degli avversari, ha suscitato reazioni emotive tra i giocatori. Questo episodio evidenzia come le sfide sportive possano influire sul comportamento degli atleti, anche dopo il fischio finale.
L'Al Ahli vince contro l’Al Nassr. A fine partita l'ex attaccante del Milan. Joao Felix perde la calma. Ecco il video da Gazzetta.it. La vittoria dell’Al Ahli contro l’Al Nassr segna la prima sconfitta stagionale della squadra di Jorge Jesus. A fine partita l'ex attaccante del Milan. Joao Felix affronta duramente il ds dell'Al Ahli Rui Pedro Braz. Ecco il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
