Eventi per le festività | La promozione ha un costo

La consigliera comunale di Forza Italia, Lorenza Bondi, ha commentato le recenti dichiarazioni del Pd riguardo alle spese sostenute per gli eventi delle festività. Ha sottolineato che ogni iniziativa ha un costo e che la gestione delle risorse pubbliche deve essere trasparente e responsabile. La questione evidenzia l’importanza di valutare attentamente le spese per garantire un corretto utilizzo dei fondi comunali.

La consigliera comunale di Forza Italia, Lorenza Bondi (foto), risponde al Pd sulle spese per le festività. "Il Pd ha criticato i costi per gli eventi del Natale. Tralascio il dato tecnico dell’equilibrio di bilancio del Comune, che risponde al fatto se le coperture economiche erano correttamente allocate. Così come sa di populismo dire che al posto degli eventi potevano essere rifatti i marciapiedi. Perché sono capitoli di spesa differenti. Ma comprendo il ‘sale’ del dibattito politico". Bondi prosegue: "Qual è la visione promozionale del territorio del Pd e del centrosinistra – domanda –? Mi sarei aspettata critiche laddove il Comune non avesse organizzato attività durante le feste. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eventi per le festività: "La promozione ha un costo" Leggi anche: Massa fa il pieno di eventi per le festività Leggi anche: Winx Magic Christmas, le fatine volano a Milano per le festività di Natale: dove, quando e tutti gli eventi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Barga: calendario di eventi per la promozione - Per la prima volta con largo anticipo e con l’intento di favorire il più possibile la promozione e l’attrazione turistica, il calendario di tutti gli eventi viene presentato ... lanazione.it Come migliorare le vendite su Amazon dopo le festività (promozioni personalizzate per il marchio) È arrivata la nuova promozione della settimana! Approfittane subito e fai scorta dei tuoi prodotti preferiti a prezzi super convenienti: https://go.action.com/wX Consulta il nostro sito web per conoscere gli orari di apertura durante le festività natalizie. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.