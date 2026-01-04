evasione fiscale scoperti redditi da 150 milioni

Nella città di Brescia sono stati scoperti redditi per circa 150 milioni di euro legati a pratiche di evasione fiscale. Le indagini hanno portato alla luce operazioni bancarie sospette, attività di operatori economici e trasferimenti di contanti che sembrano non conformi alla normativa vigente. Questo approfondimento analizza le modalità e le implicazioni di tali comportamenti, evidenziando l'importanza di un sistema di controllo efficace per prevenire e contrastare l’evasione fiscale.

Brescia – Operazioni bancarie sospette, attività degli operatori economici e finanziari e trasferimenti di contanti. Sono tre i filoni operativi su cui la Finanza si è concentrata nel 2025 per tenere a bada le infiltrazioni della criminalità nell’economia legale, elevando nel complesso sanzioni per oltre 1,3 milioni. Gli approfondimenti su 25 soggetti economici hanno permesso di individuare nell’anno appena concluso redditi non dichiarati per 150 milioni e Iva non versata per 16,6 milioni. Sono stati stanati meccanismi sofisticati per evadere le tasse, soprattutto nel settore del commercio all’ingrosso e della meccanica generale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

