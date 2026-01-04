Evangeline Lilly l’incidente alle Hawaii e la rivelazione choc | Ho subito danni cerebrali Il mio cervello va a capacità ridotta

Evangeline Lilly ha annunciato di aver subito danni cerebrali a seguito di un incidente alle Hawaii, rivelando che il trauma ha compromesso alcune funzioni del suo cervello. La attrice ha condiviso la propria esperienza in modo diretto, sottolineando gli effetti duraturi dell’incidente e la ridotta capacità cerebrale conseguente. La notizia apre un capitolo importante sulla consapevolezza degli effetti a lungo termine di traumi cranici.

Roma, 4 gennaio 2026 – “Il verdetto è arrivato: ho subito danni cerebrali a causa del trauma cranico”. È l’annuncio choc fatto dall’attrice canadese Evangeline Lilly, famosa in tutto il mondo per la serie ‘ Lost ’ e per il ruolo di Tauriel nella saga de ‘ Lo Hobbit ’. Con un video postato sui social, la star 46enne ha raccontato di essere rimasta vittima di un incidente alle Hawaii, dove a fine settembre è svenuta ed è atterrata a faccia in giù su un masso. “Una pietra mi ha aperto la faccia ”. Ecco cosa è successo. Evangeline Lilly, il racconto dell’attrice: “Il verdetto è arrivato, ho subito danni cerebrali” La rivelazione choc: "Il mio cervello funziona a capacità ridotta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

