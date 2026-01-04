Evangeline Lilly cosa sappiamo dell’incidente La rivelazione choc | Ho subito danni cerebrali Il mio cervello va a capacità ridotta

Evangeline Lilly ha recentemente rivelato di aver subito un incidente che le ha causato danni cerebrali a seguito di un trauma cranico. La notizia, comunicata il 4 gennaio 2026 a Roma, evidenzia come l’incidente abbia influenzato la sua capacità cerebrale, portando a una riduzione delle funzioni cognitive. Questa testimonianza apre uno sguardo sulla sua esperienza e sulle conseguenze di un infortunio di natura traumatica.

Roma, 4 gennaio 2026 – “Il verdetto è arrivato: ho subito danni cerebrali a causa del trauma cranico”. È l’annuncio choc fatto dall’attrice canadese Evangeline Lilly, famosa in tutto il mondo per la serie ‘ Lost ’ e per il ruolo di Tauriel nella saga de ‘ Lo Hobbit ’. Con un video postato sui social, la star 46enne ha raccontato di essere rimasta vittima di un incidente alle Hawaii, dove a fine settembre è svenuta ed è atterrata a faccia in giù su un masso. “Una pietra mi ha aperto la faccia ”. Ecco cosa è successo. Evangeline Lilly, il racconto dell’attrice: “Il verdetto è arrivato, ho subito danni cerebrali” La rivelazione choc: "Il mio cervello funziona a capacità ridotta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

