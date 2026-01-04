Estratto di bromelina | il Niguarda chiede il super farmaco contro le ustioni per i feriti di Crans-Montana
L'ospedale Niguarda di Milano ha richiesto urgentemente 15 flaconi di estratto di bromelina, farmaco essenziale per il trattamento di ustioni gravi. La richiesta, rivolta alla farmacia di Villa Scassi di Genova, mira a garantire un intervento efficace per i feriti di Crans-Montana. La bromelina rappresenta un prodotto raro e costoso, fondamentale in situazioni cliniche specifiche.
Milano, 4 gennaio 2026 – La farmacia dell'ospedale Niguarda di Milano ha richiesto il supporto della farmacia dell' ospedale Villa Scassi di Genova per l'invio urgente di un farmaco esclusivo e specifico: 15 flaconi di estratto di bromelina, per un costo complessivo di 20mila euro, non disponibile presso il Niguarda. Il farmaco. "Il farmaco - spiega Giuseppe Perniciaro, direttore del Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Villa Scassi - provoca un'escarolisi enzimatica, sciogliendo l'escara d'ustione, evitando massive perdite ematiche che altrimenti comprometterebbero la sopravvivenza del paziente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
- Cos’è la bromelina La bromelina è un composto di origine vegetale, non tossico, con proprietà terapeutiche. È un estratto ricco di enzimi proteolitici presente soprattutto nel fusto dell’ananas (Ananas comosus). L’azione sinergica di questi enzimi le conferis - facebook.com facebook
