La Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Esposito, che si unisce alla rosa dei doriani. Il club ligure ha condiviso il comunicato ufficiale confermando la firma del centrocampista, segnando un’importante operazione di mercato in vista della seconda parte della stagione. Con questo acquisto, la società rafforza il proprio reparto di centrocampo in un momento di mercato particolarmente attivo.

Esposito Sampdoria, il centrocampista è diventato ormai un giocatore dei doriani. Il comunicato ufficiale pubblicato dal club ligure Il calciomercato invernale entra nel vivo e si conferma particolarmente intenso in casa blucerchiata. La Sampdoria continua a muoversi con decisione per rinforzare la rosa e regalare nuove soluzioni allo staff tecnico. Nelle ultime ore è arrivata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Esposito Sampdoria, ora è ufficiale: il comunicato del club doriano sul centrocampista

Leggi anche: Flamengo, ora è ufficiale: Filipe Luis ha rinnovato fino al 2027. Il comunicato ufficiale del club brasiliano

Leggi anche: Sampdoria, la decisione della FIGC sul passaggio interno di quote societarie: buone notizie per il club doriano. Ecco le sanzioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sampdoria, dopo Brunori ecco anche Salvatore Esposito: c'è l'annuncio dei blucerchiati - Dopo l’ufficialità arrivata ieri dell’acquisto in prestito di Matteo Brunori, la Sampdoria ha annunciato anche l’arrivo del nuovo. tuttomercatoweb.com