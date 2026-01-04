Esposito Sampdoria ora è ufficiale | il comunicato del club doriano sul centrocampista
La Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Esposito, che si unisce alla rosa dei doriani. Il club ligure ha condiviso il comunicato ufficiale confermando la firma del centrocampista, segnando un’importante operazione di mercato in vista della seconda parte della stagione. Con questo acquisto, la società rafforza il proprio reparto di centrocampo in un momento di mercato particolarmente attivo.
Esposito Sampdoria, il centrocampista è diventato ormai un giocatore dei doriani. Il comunicato ufficiale pubblicato dal club ligure Il calciomercato invernale entra nel vivo e si conferma particolarmente intenso in casa blucerchiata. La Sampdoria continua a muoversi con decisione per rinforzare la rosa e regalare nuove soluzioni allo staff tecnico. Nelle ultime ore è arrivata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Flamengo, ora è ufficiale: Filipe Luis ha rinnovato fino al 2027. Il comunicato ufficiale del club brasiliano
Leggi anche: Sampdoria, la decisione della FIGC sul passaggio interno di quote societarie: buone notizie per il club doriano. Ecco le sanzioni
Sampdoria, dopo Brunori ecco anche Salvatore Esposito: c'è l'annuncio dei blucerchiati - Dopo l’ufficialità arrivata ieri dell’acquisto in prestito di Matteo Brunori, la Sampdoria ha annunciato anche l’arrivo del nuovo. tuttomercatoweb.com
Sampdoria, ufficiale Brunori: altri quattro colpi in arrivo - Blucerchiati scatenati sul mercato, in arrivo anche Salvatore Esposito, Begic, Mitoglou e Martinelli. genovatoday.it
Sampdoria: ecco Esposito, Mitoglou e Begic. Si attende Brunori - Visite di prima mattina per Esposito e Mitoglou, poi è toccato a Begic. ilsecoloxix.it
VIDEO - #Calciomercato #Sampdoria, visite terminate per Salvatore #Esposito. In corso quelle di #Mitoglou, poi tocca a #Begic e #Brunori - facebook.com facebook
Salvatore Esposito ha lasciato lo Spezia e ha svolto le visite mediche con la Sampdoria x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.