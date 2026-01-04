Esposito Sampdoria ora è ufficiale | il comunicato del club doriano sul centrocampista

La Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Esposito, che si unisce alla rosa dei doriani. Il club ligure ha condiviso il comunicato ufficiale confermando la firma del centrocampista, segnando un’importante operazione di mercato in vista della seconda parte della stagione. Con questo acquisto, la società rafforza il proprio reparto di centrocampo in un momento di mercato particolarmente attivo.

Esposito Sampdoria, il centrocampista è diventato ormai un giocatore dei doriani. Il comunicato ufficiale pubblicato dal club ligure Il calciomercato invernale entra nel vivo e si conferma particolarmente intenso in casa blucerchiata. La Sampdoria continua a muoversi con decisione per rinforzare la rosa e regalare nuove soluzioni allo staff tecnico. Nelle ultime ore è arrivata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

