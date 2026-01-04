Escursionisti in difficoltà recuperati dal Soccorso alpino

L’intervento del Soccorso alpino di Arsiero ha permesso il recupero di due escursionisti in difficoltà nella zona di Malga Campoluzzo di Mezzo, sabato 3 gennaio. L’episodio ha evidenziato l’importanza di prepararsi adeguatamente e di rispettare le condizioni del terreno in ambienti montani, specialmente nei giorni di maggiore affollamento. La pronta risposta delle squadre di soccorso ha garantito la sicurezza dei coinvolti e il ritorno a casa senza conseguenze.

Doveva essere un giorno di festa, ma la situazione è sfuggita di mano. Verso le 15 di ieri, sabato 3 gennaio, il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato per due escursionisti in difficoltà nella zona di Malga Campoluzzo di Mezzo. I due, un 43enne di Noventa Vicentina e un 50enne di Lozzo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Due escursionisti palermitani recuperati in serata sull'Etna dal soccorso alpino Leggi anche: Gerola Alta, cinque escursionisti perdono il sentiero: recuperati dal Soccorso alpino Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Escursionisti in difficoltà, recuperati dal Soccorso alpino - Erano partiti ieri 3 gennaio con il cane da Laghi con l'intenzione di completare un giro ad anello, arrivati però in prossimità di Malga Azzaron, affaticati, con i piedi bagnati dalla neve, avevano ch ... padovaoggi.it Soccorso a 2.900 metri: escursionista e cane recuperati al bivacco Sigot - Con l’elicottero Drago il recupero in quota e il trasporto a valle per gli accertamenti ... giornalelavoce.it

