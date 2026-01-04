Errani Vavassori cedono a Bencic Paul Italia-Svizzera 1-2 | azzurri aggrappati al ripescaggio in United Cup

L’Italia di tennis apre la United Cup 2026 con una sconfitta 1-2 contro la Svizzera. Errani e Vavassori cedono a Bencic e Paul, lasciando gli azzurri in una posizione complessa. Ora, per proseguire nel torneo, sarà necessario vincere contro la Francia e sperare nel miglior piazzamento tra le seconde, con l’obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale a Perth.

Inizia in modo amaro la United Cup 2026 di tennis per l’Italia, sconfitta per 2-1 all’esordio dalla Svizzera, con gli elvetici che vincono il Gruppo C, mentre ora gli azzurri dovranno battere la Francia e sperare di essere la miglior seconda della città di Perth, andando così ad incrociare ai quarti la vincente del Gruppo A. Alla RAC Arena, infatti, il doppio misto decisivo sorride agli svizzeri Belinda Bencic e Jakub Paul (schierato come ieri al posto dell’annunciato Stan Wawrinka), i quali piegano al match tiebreak gli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori, sconfitti col punteggio di 7-5 4-6 10-7 dopo un’ora e cinquanta minuti di aspra battaglia sportiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Vavassori cedono a Bencic/Paul, Italia-Svizzera 1-2: azzurri aggrappati al ripescaggio in United Cup Leggi anche: LIVE Errani/Vavassori-Bencic/Paul 4-3, Italia-Svizzera 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: break degli azzurri! Leggi anche: LIVE Errani/Vavassori-Bencic/Paul 5-7 3-2, Italia-Svizzera 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: reazione degli azzurri Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tennis: Errani e Vavassori cedono in 3 set, l'Italia perde 2-1 con la Svizzera - 7) contro la coppia formata da Belinda Bencic e Jakub Paul nel doppio misto decisivo della sfida tra Italia e Svizzera, valida per la Un ... ansa.it

