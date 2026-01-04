ERA AL PUB CON LE AMICHE. STRAGE DI CAPODANNO: LA NOTIZIA SU SOFIA È ARRIVATA ADESSO

Sofia, 15 anni, è il sesto italiano ancora disperso dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La notizia è arrivata in queste ore, portando preoccupazione tra familiari e amici. La ragazza era al pub con le amiche al momento dell’incidente. Le ricerche continuano per ritrovarla e fare chiarezza su quanto accaduto in quella notte tragica.

Si chiama Sofia, ha 15 anni ed è indicata come il sesto disperso italiano collegato alla strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Il suo nominativo è stato inserito solo nella serata di ieri nell’elenco ufficiale diffuso dall’ unità di crisi della Farnesina, andando ad aggiungersi a un quadro già segnato da numerose vittime e da un forte stato di allarme per i dispersi italiani. Cosa è emerso nelle ultime ore. Strage al Crans-Montana: il dolore delle famiglie. La giovane possedeva la doppia cittadinanza italo-svizzera. La famiglia, originaria di Roma, risiede da tempo a Castel San Pietro, nel Canton Ticino, non lontano da Mendrisio, dove il padre di Sofia si era trasferito per motivi professionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

