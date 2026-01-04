Epifania tra freddo e pioggia a Salerno | le previsioni meteo
Le previsioni meteo per l’Epifania a Salerno indicano un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche. L’arrivo di aria più fredda di origine artica porterà pioggia e un calo delle temperature, con persistenti condizioni di maltempo fino a mercoledì. Secondo il meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo, è consigliabile prevedere abbigliamento adeguato e attenzione alle condizioni del tempo durante le festività.
Aria più fredda di matrice artica raggiungerà la Campania a partire dalla giornata dell’Epifania con un peggioramento generale delle condizioni del tempo che durerà fino alla giornata di mercoledì: lo annuncia il meterologo Carlo Migliore di 3bmeteo.comLe previsioni a Salerno"Sulla città di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Torna la neve nelle Marche, ecco dove. Epifania con freddo e pioggia: le previsioni meteo
Leggi anche: Epifania con freddo e temporali, le previsioni della settimana. Protezione Civile dirama allerta meteo
Inizio 2026 con freddo, piogge e neve. Epifania con ombrello e cappotti; Meteo | “Il 2026 che inizia con locali piogge e clima freddo. Ulteriore irruzione fredda per l’Epifania”; Maltempo Campania: freddo e pioggia sulla regione, neve in Irpinia | FOTO; Sole e freddo artico da venerdì pioggia | le previsioni per Capodanno a Salerno e provincia.
Epifania tra freddo e pioggia a Salerno: le previsioni meteo - Le massime previste all’Epifania saranno comprese tra 12 e 15°C, non oltre i 10°C mercoledì 7, come annuncia Carlo Migliore di 3bmeteo. salernotoday.it
La Befana arriva con il freddo: piogge, vento e neve anche in pianura - Un’Epifania dal sapore decisamente invernale, con sciarpe, cappotti e attenzione alla viabilità, soprattutto nelle aree interessate da neve e gelo ... mbnews.it
Meteo Epifania: ciclone in arrivo, pioggia e neve abbondante. Le Previsioni - Già dalla giornata di Lunedì 5 Gennaio delle correnti d’aria molto fredde, di origine artica, inizieranno a riversarsi verso il bacino del Mediterraneo, favorendo la formazione di un ciclone ... ilmeteo.it
Tg2. . #Epifania con il #maltempo su tutta #Italia. Pioggia, ma anche freddo e neve. Fiocchi possibili in pianura. Allerta gialla in 5 regioni per rischio idrogeologico. Al #Tg2Rai ore 13,00 #4gennaio - facebook.com facebook
Ponte #Epifania con vento, pioggia, freddo e #neve su mezza Italia, anche in pianura. Ecco dove x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.