Epifania tra freddo e pioggia a Salerno | le previsioni meteo

Le previsioni meteo per l’Epifania a Salerno indicano un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche. L’arrivo di aria più fredda di origine artica porterà pioggia e un calo delle temperature, con persistenti condizioni di maltempo fino a mercoledì. Secondo il meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo, è consigliabile prevedere abbigliamento adeguato e attenzione alle condizioni del tempo durante le festività.

Aria più fredda di matrice artica raggiungerà la Campania a partire dalla giornata dell’Epifania con un peggioramento generale delle condizioni del tempo che durerà fino alla giornata di mercoledì: lo annuncia il meterologo Carlo Migliore di 3bmeteo.comLe previsioni a Salerno"Sulla città di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

