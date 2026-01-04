Epifania torna la Befana in piazza Mercato con dolci e giocattoli per i più piccoli

La tradizionale festa della Befana torna in piazza Mercato, offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare dolciumi e giocattoli per i più piccoli. Da ieri, sono state allestite le casette dedicate alla vendita, creando un'occasione per vivere nuovamente questa celebrazione nel rispetto delle tradizioni locali. Un momento di convivialità e spensieratezza per le famiglie, in attesa dell’Epifania.

Torna la festa della Befana in piazza Mercato dove da ieri sono allestite le casette per la vendita di dolciumi e giocattoli. La manifestazione ‘Epifania a piazza Mercato-Fiera della calza e del giocattolo’, promossa e finanziata dall’ assessorato al Turismo del Comune di Napoli, è giunta alla quarta edizione e punta a bissare il successo dello scorso anno dove, nei tre giorni, sono state registrate 50mila presenze. “Il Comune sta investendo tanto su piazza Mercato – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi -. La festa della Befana è un’occasione storica, una tradizione che si tramanda ed è anche un momento importante per spingere ancora di più sul recupero di questa piazza e di quest’area che è molto importante e strategica per la città, con una grande tradizione e con grandi opportunità”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Epifania di gioco e divertimento per i più piccoli, in biblioteca torna la tombola della Befana

Leggi anche: La befana torna in piazza Matteotti per regalare calze, caramelle e dolciumi ai più piccoli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Befana 115 torna a volare su piazza della Rocca; A Verona per l'Epifania torna il rito del falò in piazza, ma sarà un fuoco simbolico e a bruciare non sarà la Befana; Magica Epifania a Verona: martedì 6 gennaio / Notizie / Novità / Homepage; Epifania, feste nei paesi e calze per i bambini. E torna a sorpresa anche Babbo Natale.

Piazza Mercato, torna il villaggio della Befana: «L’area sta rinascendo» - popolare della Befana e la sua aura arcana, assieme benevola e dispettosa, si sposano alla perfezione con la casa partenopea dell’Epifania. ilmattino.it