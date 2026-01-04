Epifania sotto la neve? Solo in parte | a Bergamo clima asciutto ma freddo

L’Epifania si presenta con un clima asciutto a Bergamo, nonostante le temperature rigide. Una saccatura artica in arrivo sul Mediterraneo creerà un centro di bassa pressione, portando maltempo e neve a bassa quota nel Centro-Sud fino all’8 gennaio. Tuttavia, il Nord, e in particolare la provincia di Bergamo, rimarranno al riparo da queste precipitazioni, mantenendo condizioni più stabili.

Una nuova saccatura, colma di aria artica, raggiungerà il Mediterraneo scavando un centro di bassa pressione che, almeno sino all'8 gennaio, porterà maltempo al Centro-Sud con neve anche a bassa quota, mentre restano fuori dai giochi il Nord e la provincia di Bergamo. A spiegarlo è Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com. L'aria fredda in arrivo dal Nord Europa scaverà a inizio settimana una depressione che, tra l'Epifania e i giorni a seguire, porterà maltempo al Centro-Sud, forti venti, temperature in calo ma anche nevicate a quote medio-basse: "In tutto questo il Nord resterà ancora all'asciutto, eccezion fatta per qualche fenomeno atteso sulla Romagna e deboli nevicate sulle Alpi di confine giovedì.

