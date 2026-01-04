Epifania sotto la neve in Carso e città | ecco cosa può succedere nei prossimi giorni

Previsioni meteo indicano una possibile nevicata in città tra il 5 e il 6 gennaio, con condizioni che potrebbero portare la neve anche in zone urbane. Sebbene i modelli meteorologici offrano informazioni affidabili a breve termine, le incertezze rimangono, e le previsioni potrebbero subire variazioni. Restare aggiornati è importante per prepararsi a eventuali cambiamenti atmosferici durante questo periodo di epifania.

C'è la possibilità che domani 5 e martedì 6 gennaio torni a nevicare anche in città. Se da un lato abbiamo imparato che i modelli meteo possono avere una valenza sufficientemente precisa a poche ore dagli eventi, dall'altro i siti e le agenzie specializzate non escludono "neve forse fino al. A Trieste Epifania con Bora forte e neve a bassa quota: le previsioni; Bora, neve e gelo: Epifania sotto la prima ondata di freddo; In arrivo a Trieste neve e bora oltre i 100 km/h: Comuni pronti all'emergenza. Epifania 2026: arriva freddo, piogge e neve fino in pianura al Centro-Sud - Temperature sotto la media Il calo termico interesserà tutta l'Italia, con massime tra 3 e 8°C al Centro-

Neve in pianura, rincarata la dose per l’Epifania su queste regioni - L’ondata di freddo e neve che investirà l’Italia nel corso dell’Epifania è sotto stretta osservazione da tutti i principali centri meteo. meteogiornale.it

Meteo, Epifania di bora forte e neve a Trieste - La prima sferzata dell'inverno è in arrivo sul Friuli Venezia Giulia e anche a bassa quota, su pianura e costa, per l'Epifania, quando potrebbe nevicare. ansa.it

Maltempo invernale in vista per l'Italia proprio sotto la festività dell'Epifania. Potrebbe addirittura esserci spazio per una nevicata marginale fino a quote pianeggianti al nord-est, sulla Romagna e le Marche. - facebook.com facebook

