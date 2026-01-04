Epifania Messa del Vescovo e concerto dei campanari
Martedì in Cattedrale si svolgeranno eventi religiosi e culturali in occasione dell'Epifania. Alle 10.30, monsignor Beschi presiederà la Messa del Vescovo, seguita alle 17 dai Vespri. Durante la giornata, si terrà anche un concerto dei campanari, offrendo un momento di riflessione e tradizione per la comunità.
IN CATTEDRALE. Martedì alle 10.30 monsignor Beschi presiederà la concelebrazione solenne e alle 17 i Vespri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
