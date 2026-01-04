Epifania Messa del Vescovo e concerto dei campanari

Da ecodibergamo.it 4 gen 2026

Martedì in Cattedrale si svolgeranno eventi religiosi e culturali in occasione dell'Epifania. Alle 10.30, monsignor Beschi presiederà la Messa del Vescovo, seguita alle 17 dai Vespri. Durante la giornata, si terrà anche un concerto dei campanari, offrendo un momento di riflessione e tradizione per la comunità.

