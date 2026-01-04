Epifania Kalsa in festa in onore del Gesù bambino della Gancia

L’Epifania porta in strada la tradizione della Kalsa, con la festa in onore del Gesù Bambino della Gancia. Dopo cinque secoli, l’affetto dei palermitani per questa immagine miracolosa, ritrovata nel porticciolo di Sant'Erasmo e proveniente dalla Terra Santa, si mantiene vivo. La celebrazione rappresenta un momento di devozione e tradizione, radicato nella storia della città e condiviso dalla comunità locale.

Befana: calze, cioccolata e tradizioni. In crescita i dolci artigianali. Cosa mettere dentro - E i bambini sono già pronti a ricevere dolci doni: cioccolato, dolcetti, confettini della tradizione che riempiranno le calze che la vecchietta ... quotidianodipuglia.it

Epifania: nella calza della Befana le caramelle sono sempre protagoniste - Una tradizione che porta con sé un’atmosfera di festa capace di unire le famiglie e creare ricordi pieni di gioia che si tramandano nel tempo. tgcom24.mediaset.it

