Epifania Kalsa in festa in onore del Gesù bambino della Gancia

L’Epifania porta in strada la tradizione della Kalsa, con la festa in onore del Gesù Bambino della Gancia. Dopo cinque secoli, l’affetto dei palermitani per questa immagine miracolosa, ritrovata nel porticciolo di Sant'Erasmo e proveniente dalla Terra Santa, si mantiene vivo. La celebrazione rappresenta un momento di devozione e tradizione, radicato nella storia della città e condiviso dalla comunità locale.

