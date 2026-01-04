Epifania in piazza a Grottaglie | arriva la Befana del Poliziotto tra spettacoli e messaggi di legalità

Lunedì 6 gennaio 2026, a Grottaglie si svolgerà la sesta edizione della “Befana del Poliziotto” in piazza Regina Margherita, promossa dal Sindacato Autonomo di Polizia di Taranto e dal Gruppo Grotte Grottaglie. Un evento che unisce tradizione, comunità e messaggi di legalità, con spettacoli e attività pensate per coinvolgere cittadini di tutte le età in un momento di condivisione e sensibilizzazione.

Tarantini Time Quotidiano Un’Epifania che unisce tradizione, comunità e attenzione al sociale. Lunedì 6 gennaio 2026, alle 19, Grottaglie si ritroverà in piazza Regina Margherita per la sesta edizione della “Befana del Poliziotto”, iniziativa promossa dal Sindacato Autonomo di Polizia della provincia di Taranto insieme al Gruppo Grotte Grottaglie. La manifestazione nasce con un obiettivo chiaro: regalare un momento di festa ai bambini. In programma la distribuzione di doni ai figli dei poliziotti e a tutti i piccoli presenti, in continuità con un progetto che richiama una tradizione storica legata all’immagine della Polizia di Stato nel dopoguerra, quando il rapporto con il territorio passava anche attraverso gesti simbolici e iniziative di prossimità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Epifania in piazza a Grottaglie: arriva la “Befana del Poliziotto” tra spettacoli e messaggi di legalità Leggi anche: Epifania, dalla Befana dei Risvegli a quelle del poliziotto e di Cna Leggi anche: A Savignano un'Epifania "diffusa", tra i quartieri arriva la Befana con doni e tanto divertimento Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Grottaglie | Tombolata della Befana. Epifania, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma da non perdere - Anche il capoluogo partenopeo si prepara a salutare il periodo delle Feste con una serie di appuntamenti dedicati a famiglie, bambini non solo. tg24.sky.it

#epifania a #piazza mercato, l' #inaugurazione con Manfredi ed Armato: «Grande investimento sulla città» x.com

Epifania 2026, Trani in festa con calze, dj set e Re Magi Trani si prepara a celebrare l’Epifania con una giornata all’insegna dell’inclusione della condivisione e del divertimento in programma lunedì 6 gennaio 2026 alle ore 11:30 in Piazza Libertà. Una festa gr - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.