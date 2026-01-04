Epifania dalla Befana dei Risvegli a quelle del poliziotto e di Cna

In occasione dell’Epifania, si svolgono numerosi eventi dedicati alla tradizione e alla solidarietà. Tra questi, la Befana della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, un’iniziativa promossa dalla fondazione ‘Gli amici di Luca’ che unisce momenti di cura e cultura. Un’occasione per condividere valori e tradizioni, rafforzando il legame tra la comunità e le realtà locali.

Tanti eventi in occasione dell'Epifania. La Befana per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, un'istituzione della città da 28 anni, porta un programma tra cura e cultura promosso dalla fondazione 'Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris'. Si parte oggi alle 11 all'Ospedale Bellaria: la befana incontrerà ospiti, familiari, operatori e volontari. Domani alle 11, invece, nel Reparto pediatria e chirurgia pediatrica del Maggiore la Befana incontrerà i piccoli ospiti e le loro famiglie. Giunta alla 38esima edizione c'è la Befana del Poliziotto presentata dal Sap (Sindacato autonomo di polizia): si parte domani alle 16,30 al Teatro 'Laura Betti' di Casalecchio di Reno.

