Epifania | alla Fondazione MAST il Family Tour Day per grandi e piccoli

In occasione dell’Epifania, la Fondazione MAST organizza il Family Tour Day, un evento dedicato a famiglie con bambini. Un’opportunità per scoprire insieme le mostre e partecipare a attività creative, in un ambiente pensato per favorire l’apprendimento e il divertimento condiviso. Un’occasione per trascorrere una giornata in modo coinvolgente, tra cultura e scoperta, in un contesto accogliente e stimolante.

In occasione della festa dell'Epifania, Fondazione MAST invita grandi e piccoli a partecipare a uno speciale Family Tour Day, pensato per trascorrere insieme un momento di scoperta e creatività. Si potrà immaginare che Babbo Natale, la Befana e gli elfi si siano nascosti tra le fotografie di Jeff.

