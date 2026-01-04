Epifania 2026 10 cose da fare a Milano il 6 gennaio

Il 6 gennaio 2026 a Milano offre diverse opportunità di svago e cultura per tutta la famiglia. Mostre e musei saranno aperti, e sono previste iniziative teatrali dedicate ai più piccoli. Non mancherà il tradizionale corteo dei Magi e l'incontro con la Befana, tra dolcetti e carbone. Una giornata pensata per vivere le tradizioni e scoprire le proposte culturali della città.

Mostre e musei aperti, ma anche spettacoli teatrali dedicati soprattutto ai bambini. Poi l'immancabile corteo dei Magi e l'incontro con la Befana tra dolcetti e carbone. Ecco qualche idea per la giornata di martedì.

Epifania 2026, cosa fare a Roma: gli eventi da non perdere - L’Epifania a Roma si celebra con un ricco calendario di eventi tra tradizione, spettacoli e iniziative per famiglie. tg24.sky.it

Cosa fare a Varese, in vetta al Sacro Monte - I tre musei del Sacro Monte, solitamente chiusi nella stagione invernale, saranno eccezionalmente aperti sabato 3, domenica 4 e martedì 6 gennaio d alle ore 10 alle 17. ilgiorno.it

il paradiso delle signore 10 anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026

Anche quest'anno Aspettiamo l'Epifania 2026 . Tanti prodotti kinder, carbone, caramelle e tante cose buone . Vi aspettiamo con orario continuato dalle 9.00 alle 23.00 . Possibilità quest'anno anche su ordinazione . - facebook.com facebook

