Eolico a Londa nasce il fronte del sì | Meno costi e vantaggi per l’ambiente

A Londa si apre un dibattito sull’installazione dell’eolico, con l’arrivo di sostenitori che evidenziano benefici economici e ambientali. Esperti e associazioni ambientaliste si schierano a favore del progetto, sottolineando l’importanza di una corretta informazione e della transizione energetica per la Toscana. La discussione si focalizza su come trovare un equilibrio tra sviluppo sostenibile e tutela del territorio, nel rispetto delle diverse esigenze della comunità.

Arrivano anche i favorevoli al progetto eolico di Londa. Esperti e associazioni ambientaliste scendono in campo esprimendo un parere favorevole e dicendo "no alla disinformazione e sì alla transizione energetica per la Toscana". Una risposta alle polemiche sul progetto di parco eolico a Londa, attraverso la quale Furio Barbetti, Grazia Galli, Gaia Pedrolli, Piero Ranfagni, Fabio Roggiolani e Mauro Romanelli, in rappresentanza delle associazioni Ecolobby, Ecofuturo, Progetto Firenze e Cittadini per l'Italia Rinnovabile, hanno presentato alla Regione Toscana osservazioni dettagliate che esprimono parere favorevole, smontando quelle che i promotori definiscono "fake news e pregiudizi infondati".

