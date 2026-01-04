Enzo Fernandez festeggia un gol pesante con i tifosi e quasi scompare in un abbraccio coinvolgente
Al 94° minuto, Enzo Fernandez ha segnato il gol dell’1-1 nel match tra Manchester City e Chelsea, superando il portiere Donnarumma. Dopo la rete, il calciatore argentino si è avvicinato ai tifosi dei Blues, condividendo un momento di entusiasmo in un abbraccio coinvolgente. Un episodio che ha sottolineato l’importanza di questo risultato per la squadra di Londra in una sfida intensa e combattuta.
Il calciatore argentino al 94' realizza il gol dell'1-1 in Manchester City-Chelsea. Dopo aver superato un indomito Donnarumma, Enzo Fernandez decide di festeggiare con i tifosi dei Blues.
