Enzo Fernandez festeggia un gol pesante con i tifosi e quasi scompare in un abbraccio coinvolgente

Al 94° minuto, Enzo Fernandez ha segnato il gol dell’1-1 nel match tra Manchester City e Chelsea, superando il portiere Donnarumma. Dopo la rete, il calciatore argentino si è avvicinato ai tifosi dei Blues, condividendo un momento di entusiasmo in un abbraccio coinvolgente. Un episodio che ha sottolineato l’importanza di questo risultato per la squadra di Londra in una sfida intensa e combattuta.

In attesa dell'arrivo di #Rosenior, il reggente #McFarlane porta a casa un punto preziosissimo. il pari arriva al 94esimo con Enzo #Fernandez. Il #City va a meno sei dall'#Arsenal - facebook.com facebook

