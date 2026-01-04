A Cautano, nella stessa serata, due tentativi di furto hanno interessato diverse aree del paese. In un caso, i malviventi sono riusciti ad entrare forzando gli infissi, portando a termine un colpo, mentre in un altro tentativo il tentativo è stato sventato. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali stanno indagando sugli eventi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Serata di paura a Cautano, dove ladri sono entrati in azione in due diverse zone del paese, mettendo a segno un furto e tentando un secondo colpo nel giro di poche ore. Il primo episodio si è verificato in viale Principe Umberto. Ignoti, introducendosi dal lato posteriore dell’abitazione, sono riusciti a salire utilizzando una scala. Dopo aver forzato un infisso, i malviventi sono entrati all’interno dell’appartamento, riuscendo a portare via oggetti in oro. L’esatto bottino è ancora in fase di quantificazione. Poco dopo, un secondo tentativo di furto è stato segnalato in via Vigne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Entrano da dietro forzando gli infissi: un furto riesce, l’altro fallisce

